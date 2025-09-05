Música i cinema a 'La Brúixola'

Torna un setembre més a "La Brúixola" d'Onda Cero Catalunya el binomi que formen el cinema i la música. O, el que és el mateix, el binomi del cinèfil Juan Torres i la periodista musical Marta Lozano.
El Juan Torres torna amb les piles carregades i ens porta tres pel·lícules amb el mateix actor com a protagonista, el Nicolas Cage. Repassarem la melancolia de 'The Weather Man' de Gore Verbinski, la bogeria d' 'Adaptation' i la frescor de 'Rasing Arizona' dels germans Cohen.
La Marta Lozano ens repassa, com cada divendres, l'agenda musical que avui passa per l'òpera Madama Butterfly – de Giacomo Puccini – , Quevedo i Post Malone. També valorarem l'actualitat del sector encapçalada per tres noms: El Duo Dinámico, Taylor Swift i Estopa.