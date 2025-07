Música i cinema a La Brúixola

A la segona hora cultural de "La Brúixola" d'aquest divendres, com sempre, la cultura és la protagonista. Avui, els seccionistes habituals, el Juan Torres i la Marta Lozano, ens faran treballar més de l'habitual. El Juan ens presenta tres pel·lícules, "The Ghost Writer" (2010), "The Rock" (1996), "Knives Out" (2019) i haurem d'esbrinar quin element comparteixen les tres.

Per la seva banda, la Marta Lozano ens repassa, com sempre, l'agenda musical d'aquesta setmana. Després ens porta un recull de cançons que podrien convertir-se en la cançó de l'estiu d'aquest 2025. Finalment, n'haurem de triar una.