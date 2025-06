Música i cinema a La Brúixola

Per acabar la setmana, com sempre, toca parlar de cultura a "La Brúixola". Començarem amb les recomanacions cinèfiles del Juan Torres, avui totes incloses en el llistat de les 100 millors pel·lícules del segle XXI que recentment ha publicat el The New York Times. Parlarem de la pel·lícula de Sofia Coppola, Lost in Translation, de Grizzly Man, documental de Werner Herzog, i Michael Clayton de Tony Gilroy amb George Clooney de protagonista.

La Marta Lozano comença repassant 3 esdeveniments culturals a Catalunya que tenen lloc d'aquí a pocs dies. D'una banda, el concert de Rigoberta Bandini, el de Imagine Dragons i el festival Alma. I en l'última part de la secció, repassarem 3 notícies destacades que ens ha deixat el sector aquesta setmana.