Música i cinema a La Brúixola

El Juan Torres posa punt i final a la triologia del corneto d'Edgar Wright parlant de "Bienvenidos al fin del mundo". A banda, amb el late motiv d'escollir només pel·lícules angleses, ens proposa un clàssic de Monty Python, "Los caballeros de la mesa cuadrada", i Dunkerque del director Cristopher Nolan.

La Marta Lozano ens repassarà l'agenda del cap de setmana amb noms com Henry Méndez, Els Pets i el festival Maleducats, que inclourà Estopa, Lildami, Santa Salut i Queralt Lahoz, entre altres. I avui, en l'apartat on la Marta repassa les notícies musicals més destacades de la setmana, farà una prèvia d'Eurovisió, que celebra la final el dissabte 17. Escoltarem les preferides entre les quals es troben les que presenten països com França, Àustria, Suècia, Finlàndia o Països Baixos.