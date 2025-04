Música i cinema a La Brúixola

L'actualitat d'aquesta setmana prèvia a la Setmana Santa podríem dir que ha estat de pel·lícula. I si se'n fes una segurament seria un documental amb Donald Trump fent d'ell mateix. Una idea que encara no s'ha produït, però el Juan Torres ens porta tres documentals que sí, i que il·lustren històries ben diferents. L'esport serà present a dos d'ells, "Fastball" i "Icarus", i el tercer, que té com a protagonista la lava dels volcans, és "The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft".

La Marta Lozano ens proposa tres actuacions musicals per als pròxims dies. Són les d'Álvaro de Luna, Diego Torres i Twenty-one pilots. També ens porta les notícies més destacades del sector amb Leire Martínez i Bruce Springsteen com a protagonistes.