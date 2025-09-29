Mucho líder 

En la primera parte fueron hasta tres clarísimas oportunidades a Bocajarro, que, sin embargo, no entraron en la portería donostiarra. Al contrario, en una de las buenas contras del equipo guipuzcoano, llegaría la zozobra para el Barcelona con el cero a uno.

El Barça se las prometía muy felices tras la contundente derrota del Real Madrid en la cancha de atlético de Madrid en el derbi capitalino encajando cinco goles en una de esas duras derrotas que tanto duelen. Pero tenía que aprovechar su oportunidad y no perdonar la ocasión de oro de colocarse nuevamente como líder de la liga.

Tuvo que cambiar Hansi Flick algunas de sus piezas, pues colocó una alineación inicial muy atrevida con la titularidad de Rooni y Dro. Debut aceptable del jovencísimo canterano que irá a más con el tiempo, seguro.

En el intermedio ya no se anduvo con bromas e introdujo a Dani Olmo, inmediatamente en el terreno de juego y a los pocos minutos al deseado y esperado Lamine Yamal, que nada más entrar en el terreno de juego, ya encandiló a todos con una asistencia de lujo a Lewandowski culminando la remontada del Barcelona. De lo mejor del partido además del resultado es indiscutible el ver las sensaciones que ofreció en esos 30 minutos. En su regreso. La gran perla del barcelonismo. En puertas del partido ante el Paris Saint-Germain Lamine rayó a un grandísimo nivel y demostró que su inactividad no le ha mermado para nada de cara a lo que viene de importante.

Otro día más en la oficina de Pedri. MVP del partido y gran director de orquesta del juego del Barcelona. Aunque a los blaugranas les costó desbordar la línea defensiva del rival, muy ordenada y organizada, Hubo momentos de buen fútbol y sensación de un equipo muy vertical y que sabe a lo que juega, que en cualquier partido te deja una docena de oportunidades claras de gol y destellos y detalles que ilusionan a la afición. El Barcelona se sobrepone a las muchas bajas que está teniendo en los últimos tiempos y el fondo de armario es importante tal y como se está demostrando.

Flick consigue dosificar poco a poco a los suyos, para evitar que esa plaga de lesiones aumente y mueve muy inteligentemente el banquillo, a pesar de que a veces desearía dar más descanso algunos de los jugadores imprescindibles, como es el caso de Pedri o del propio De Jong.

Todo lo contrario, le ocurre al Real Madrid, que por primera vez dejó muchas dudas del inicio del proyecto de Xabi Alonso, que parecía arrollador e invencible, pero que hasta ahora no se había enfrentado a ningún equipo de peso. Cuando, por primera vez se midió con un conjunto de cierto nivel, a pesar del mal arranque de temporada de atlético de Madrid, y en el estadio del rival, sufrió en sus carneslas carencias que aún tiene el equipo del técnico tolosarra vapuleandora. y sin paliativos habrá que ver cómo reacciona el Madrid después de la primera gran adversidad.

De momento hay cambio de líder por un equipo muy solvente, muy sólido y bastante regular en este arranque de temporada. Lo del miércoles ante el PSG será una prueba de fuego muy importante para calibrar el actual nivel del Barcelona, ni más ni menos que el actual campeón de la Champions.