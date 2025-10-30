Moren 69 persones sense llar en el darrer any

Avui ens volem fixar en una dada trista i preocupant... i es que l’últim any a Barcelona, ens han deixat com a mínim 69 persones que vivien o havien viscut al ras... D'aquestes persones, un 34 % vivien al carrer i un 72,5 % han mort per malalties i problemes de salut. Per aquest motiu, ahir dimecres Arrels va celebrar l’acte de record a les persones sense llar que ens han deixat el darrer any, i ho van fer sota el lema “NINGÚ SENSE RECORD”, amb l’objectiu que aquestes persones no caiguin en l’oblit i puguin ser recordades i homenatjades. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Guillem Fernández, responsable d'incidència de la Fundació Arrels. Ell ens ha explicat en que va consistir l'acte que va produir-se ahir i quin és el missatge que volen fer arribar a la societat amb actes com aquests.
A més també ens ha explicat que es podria fer amb l'objectiu de que aquestes dades siguin cada vegada menys preocupants, i com hem d'actuar nosaltres com a societat en aquesta línia.