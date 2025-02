Mor Viqui Molins: "El seu llegat més que una idea, és un estil de vida"

Aquesta matinada ens ha deixat Viqui Molins als 88 anys. Al llarg de la seva vida, la religiosa teresiana va decidir deixar l'hàbit i canviar els claustres i els convents per traslladar-se al carrer i dedicar-se plenament als més vulnerables.

Molins va néixer el 1936 enmig d'una família benestant que vivia al barri de la Bonanova de la capital catalana, però dins seu sentia que aquell no era el seu lloc. Es va fer monja teresiana i va viure molts anys al Raval on es va dedicar a atendre prostitutes, drogoaddictes i delinqüents per oferir-los acompanyament i un futur laboral. El cofundador de l'Hospital de Campanya de Santa Anna, Peio Sánchez, explica a 'La Brúixola' que "el seu llegat més que una idea, és un estil de vida". Assegura que Molins "era molt conscient que arribava el moment i s'estava preparant molt. Estava molt preocupada perquè continuessin les seves tasques i aquesta és la missió que ara tenim nosaltres".

La curiositat i vitalitat que la caracteritzaven la van portar a escriure més de seixanta llibres, a ser una de les fundadores de l'Hospital de Campanya de Santa Anna i inclús a presentar-se a les llistes de Junts per Catalunya per Barcelona a les eleccions al Parlament. Molins va ser investida doctor honoris causa per la Universitat Ramon Llull el 2015 i va rebre la Creu de Sant Jordi el 2016. Peio Sánchez ens parla de la Fundació Viqui Molins i assegura que ara les persones viuran de l'estima que ella mateixa ha repartit.