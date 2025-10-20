Montero vol presentar la proposta de finançament singular “al més aviat possible”

La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que té intenció és presentar la proposta de nou model de finançament “al més aviat possible”.
“Tinguin la seguretat que quan el presentem veuran que el model compleix els compromisos, es basa en la solidaritat i respecta la vocació de més autogovern dels territoris”, ha promès la ministra des de Barcelona, en el fòrum 'World in progress' organitzat pel Grup Prisa.
Montero, en canvi, no ha dit ni una paraula sobre el principi d'ordinalitat ni de la recaptació del 100% de l’IRPF per part de la Generalitat, dues línies vermelles d’ERC.
“Això no va de una xifra”
A Esquerra li sona bé la música, però reclama afinar més la lletra. Els republicans admeten “avenços” en els recursos addicional que rebria Catalunya amb el nou finançament, però avisen que això no es tracta d’una pluja de milions, sinó de canviar les bases del model.
El portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha reconegut que la xifra que hi ha sobre la taula va en la bona direcció i és similar a “la que havíem plantejat en un inici” per “reduir el dèficit fiscal”. Ara bé, el dirigent republicà ha advertit que “això no va de una xifra”.
“La xifra és important, però el model de finançament contempla moltes altres variables com el principi d’ordinalitat, la població ajustada -aquella que es fa servir per fer els càlculs- i capacitat normativa”, ha remarcat Albert.