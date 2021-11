LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

Mònica Xufré (AssocParc): “Les restriccions de vehicles acabaran sent un problema per a tots els vehicles”

Aquest dimecres es repetirà per tercera vegada la concentració de transportistes per protestar per la prohibició de circular per la zona de baixes emissions a partir del 2022. Unes protestes que es van fer el passat dissabte i aquest últim dilluns a la ronda litoral. Aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, es repetiran per protestar contra les restriccions de circulació de vehicles de transport a la ZBE a partir del 2022. En parlem amb Mònica Xufré, portaveu i vicepresidenta de l'AssocParc, entitat que dona suport a la marxa.