Mónica García Prieto (reportera de guerra): "L'única manera de confrontar la indignació i la ràbia és anar i explicar-ho"

Garcia Prieto ha recorregut el món durant 25 anys i ha centrat les seves cobertures a denunciar els abusos als drets humans en temps de guerra. Entre altres, ha informat sobre els conflictes bèl·lics a Txetxènia, Geòrgia, les invasions d'Afganistan i Iraq, la guerra civil iraquiana o les guerres del Líban i Síria. García Prieto explica que actualment s'està dedicant a l'àmbit acadèmic i a oferir un taller de periodisme de guerra per formar a estudiants "des del punt de vista de la seguretat i el dret internacional", assegura. La periodista reclama que "a Espanya els recursos sempre han estat molt limitats: només amb casc, armilla antibales i poca formació". Assegura que "les guerres són cada cop més complicades i complexes tecnològicament".

La periodista explica que, sobre el territori, "la població civil és la que ens acaba ajudant en zona de conflicte, sempre, sense ells no ho podríem fer". Assegura que la guerra treu el millor i el pitjor de les persones. Pel que fa a la gestió emocional, explica: "i sempre et preguntes: si no hi vaig qui ho explica? L'única manera de confrontar la indignació i la ràbia és anar i explicar-ho".

Garcia Prieto ens explica també com va viure la mort del seu primer marit en conflicte, el periodista Julio Fuentes a Afganistan i relata el segrest del seu segon marit, el fotoperiodista Javier Espinosa, retingut a Síria durant 194 dies.