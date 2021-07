Al febrer de 2018 va publicar l'exitós llibre Mètode BRAVO. Una eina efectiva i divertida per parlar en públic de forma brillant en 5 senzills passos i que en poc més d'un any va arribar a la 9a edició i s'ha convertit en un complet Best Seller. Tot una èxit per tractar-se d'un llibre de comunicació. Avui al programa hem parlat amb ella sobre com comunicar-nos millor, l'adequació del nostre discurs segons el públic que tinguem, com són les activitats que realitza ella, i moltes coses més.