Moha Amazian, protagonista de 'Bonobo 2.0': "No estem parlant d’un monstre, sinó d’un jove nascut aquí"

L’actor Moha Amazian protagonitza 'Bonobo 2.0', un monòleg de 90 minuts que es pot veure a la Sala Fènix i que parteix d’un referent molt proper per parlar de radicalització, joventut i responsabilitat col·lectiva. Tot i que l’obra s’inspira en un context reconeixible, Amazian subratlla que no és una recreació dels fets: "No estem parlant d’una història que passa a l’altra punta del món, estem parlant de casa nostra", explica, insistint que el text busca generar preguntes més que no pas oferir respostes tancades.
A l’escenari, Amazian dona vida a Fadi, un jove nascut a Catalunya que podria ser "el reflex de molts nois d’una mateixa generació". L’actor defensa la necessitat de fugir de la deshumanització: "No és un monstre, és un nen jove, educat aquí, en un barri que podria ser qualsevol", diu. Segons ell, convertir aquestes figures en monstres només aixeca murs i evita entendre els processos que hi ha al darrere. "És molt més fàcil no empatitzar i, així, analitzar-ho tot des d’una fredor que no ajuda a prevenir res", afegeix.
'Bonobo 2.0' aposta per un format íntim i directe, hereu del storytelling més nu, on un sol actor sosté tota la funció. Amazian reconeix que el repte és enorme, però també revelador. "És un thriller teatral, però també un espai per a la reflexió; no volem resoldre res, proposem preguntes", explica. Una proposta que convida el públic a mirar de prop realitats incòmodes i a assumir que, sovint, la distància amb allò que ens incomoda és molt menor del que voldríem creure. L'obra, dirigida per Josep Julien, es podrà veure fins l'1 de febrer de 2026 a la Sala Fènix.