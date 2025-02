La moció de censura contra Sílvia Orriols a Ripoll no sortirà endavant

La moció de censura a l’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, no tirarà endavant. Tot i que els partits de l’oposició havien estat reunits durant les últimes hores i pràcticament tenien enllestit un acord per presentar una alternativa, Junts per Catalunya se n’ha despenjat perquè assegura que no se’n donen les condicions.

En un comunicat conjunt, les direccions de Junts per Catalunya i de Junts Ripoll afirmen que és inviable perquè els veïns veurien "un simple canvi de cadires" en substituir un govern en minoria per un altre sense un suport majoritari. També avisen que augmentaria el "victimisme" de l'actual alcaldessa i que "atiaria una confrontació social" de difícil reconducció a curt termini.

Junts no donarà suport a una moció de censura contra Sílvia Orriols. | Junts per Ripoll

En una roda de premsa posterior, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha deixat clar que volen vèncer l'extrema dreta però que ho volen fer a les urnes. En aquest sentit, Turull ha assegurat que el cordó sanitari que reivindiquen altres partits no s'aplica en altres àmbits i ha recordat que, al Parlament, el PSC ha tombat propostes de Junts amb els vots de VOX o d'Aliança Catalana.

D’aquesta manera, s'esvaeix així la possibilitat que l'oposició faci fora el partit d'extrema dreta a la capital del Ripollès al no aconseguir els 9 regidors necessaris per tirar-ho endavant. Tot i així, el termini s’acaba oficialment el proper dilluns.

El pacte antifeixista

Més enllà de la dinàmica local, el trencament de les negociacions també pot passar factura a Junts al Parlament. Els impulsors del pacte antifeixista al Parlament consideren que l’actitud del partit que presideix Carles Puigdemont és molt greu i que estudiaran com respondre-hi. El pacte va ser subscrit a l’inici de la legislatura pel PSC, Junts, Esquerra, els comuns i la CUP per aïllar els partits d’extrema dreta i els discursos d’odi.