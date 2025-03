El Mobile de la Intel·ligència Artificial

La dinovena edició que el Mobile World Congress celebra a Catalunya està en ple funcionament. Milers i milers de persones han recorreran fins dijous els 8 pavellons del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona on hi regna la Intel·ligència Artificial, que aquest any es consolida com l’eina que genera més atracció entre els visitants i els expositors.

El Mobile fa anys que va molt més enllà del mòvil i les seves utilitats. Ara el focus es troba en totes aquelles eines intangibles que poden, a través dels dispositius electrònics, fer-nos a tots la vida més senzilla. En resum, la millora la connectivitat entre l’èsser humà i la tecnologia.

Les novetats més destacades les trobem al Hall 3, on hi ha els expositors de les principals marques de mòvils com Nokia, Xiaiomi o Samsung. Precisament aquesta darrera empresa ha presentat avui model S25 edge, un mòvil ultrafí, un disseny únic en tot el Mobile. També porten com a novetat les ulleres de realitat mixta Mohaan, que en coreà significa Infinit. David Alonso, responsable de negoci de mobilitat de Samsung España, ha explicat declaracions a Onda Cero les potencialitat d’un dispositiu que encara no es troba al mercat: "Aquestes ulleres oferiran informació en format virtual d'un objecte real. Es tracta d'una opció molt útil per dur a terme tasques de manteniments o feines en fàbriques", apunta.

Entre altres, Nokia ha presentat un cotxe que circula per Finlàndia amb control remot des del Mobile, Xiaiomi ha ofert al món el nou sub7 ultra, un model intel·ligent capaç de connectar el forn de casa teva mentre ets conduint, o l’opció pionera de Realme, que ha presentat aquest matí el primer mòvil capaç de canviar el color de la part posterior depenent de la temperatura interna del dispositiu, passant de blanc a daurat i fins a blau en el cas que caigui dels 16 graus.

La regulació d'ara i el perill de demà

El Mobile arriba en ple debat sobre quin és l’equilibri adequat entre la innovació i la regulació de la Intel·ligència Artificial. I mentre no s’arriba a una entesa global, el món ja es prepara per fer aterrar un nou actor: la física quàntica.

Una de les conferències celebrades durant la primera jornada va deixar clares les diferències entre Europa i els Estats Units. Des de la Comissió Europea han defensat la idea de reduir la càrrega burocràtica que envolta el seu ús sense desprotegir les dades dels consumidors. Un model protector que rebutja l’adminsitració Trump ja que entenen que pot acabar censurant les grans marques a través de sancions multimilionàries.

I és en aquest context on apareix la quàntica, un tipus de física que implementada als ordinadors pot tirar pels terres tots els sistemes de seguretat d’avui en dia. Per avançar-se als perills d’aquesta tecnologia, des de Telefònica presenten la seva solució pionera, Quantum Save Networks, per intentar tallar d’arrel el tipus de ciberatacs que es produeixen avui amb afectacions pel demà. Gonzalo Abalo és el responsable d’innovació de Telefònica i explica a Onda Cero que "els ciberdelinqüents estan robant les nostres claus per dur a terme atacs massius, per exemple a entitats bancàries, en 10 anys".

Per tal i com avança la tecnologia quàntica, els experts preveuen que estarà en ple funcionament de cara el 2035. I el primer que cal fer, assegura Abalo, és explicar de forma natural la quàntica i els seus perills. Per exemple, alerta que un 70% dels usuaris dels bancs no canvien la seva contrasenya des de fa més de 10 anys. Si a hores d’ara no s’explica a la població per adaptar-se als nous temps, d’aquí a uns anys els ciberdelinqüents podrien desencriptar les claus i realitzar atacs massius a les entitats bancàries.

El Mobile des de Catalunya

I l’aplicació tant de la Intel·ligència Artificial com de la robòtica i el 5G també pot aportar beneficis per a les persones grans i els més petits de casa. RICARD, has pogut conéixer dos projectes catalans que arriben al Mobile amb aquesta finalitat.

Es tracta de dos projectes que arriben sota el paraigües d’Eurecat, una de les 46 empreses que acompanya la Generalitat en l’edició d’enguany. Per un costat, trobem el robot social Jana. La Intel·ligència Artificial ha permés desenvolupar la seva capacitat cognitiva per crear un robot de sobretaula, intel·ligent i empàtic que ja ha superat amb èxit una prova pilot en acompanyant a nens en tractament oncològic de l'Hospital Sant Joan de Deu. "El robot s'acaba convertint en un amic a qui els nens confien el seu dolor i les seves emocions. En casos extrems, la confiança entre el robot i el nen pot ser clau perquè els equips d'emergència s'activin fent més eficient la seva intervenció", apunta Magí Dalmau, és el responsable de robòtica cognitiva d’Eurecat

I un altre cas és el que ens presenta en Josep Maria Macià, director gerent de la residència d’avis Sant Víctor a Artés, una poble del Bages, de la província de Barcelona. Fa 4 anys van decidir posar-se a treballar per acabar amb les tècniques ancestrals que feien servir per evitar les caigudes dels usuaris. Parlem del dispositiu Sit2Stand, que ja està en funcionament i que "envia un missatge d'alerta als treballadors si els usuaris s'intenten aixecar", explica Macià.

Així doncs, deixen que la persona tingui llibertat de moviment. Sense aquest dipositiu, les residències "es veien obligades a utilitzar fàrmcs somnífers i fins i tot lligar les persones grans a les cadires o llits".

Comissaria virtual

I al Mobile també es presenten novetats que responen a la necessitat de reduir la burocràcia per dur a terme molt processos que ens fan perdre temps. En aquest cas, ens referim al procés d'interposar una denúncia.

- Què vols denunciar?

- La pèrdua del meu mòbil.

- Sap on el va veure per darrera vegada?

Des d'Onda Cero hem pogut posar en pràctica la comissaria virtual dels Mossos d’Esquadra, que ens permetrà en un futur pròxim posar denuncies des de casa, evitant la necessitat d’acudir a una comissària tal i com fer avui en dia.