El MNAC al·lega "incapacitat tècnica" per retornar a l'Aragó les pintures de Sixena

El Patronat del MNAC al·lega “incapacitat tècnica” per retornar a l’Aragó les pintures murals de Sixena. Per això, ha acordat demanar un incident d’execució al Tribunal Suprem, que va ordenar fa gairebé vint dies el trasllat de les obres. Amb aquest moviment, es pretén que sigui un jutge qui detalli com s’ha de fer aquest trasllat.

La decisió l'ha pres per unanimitat el Patronat del museu, format pel Ministeri de Cultura, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. El màxim òrgan de govern del Museu Nacional d’Art de Catalunya ha celebrat aquest matí una reunió extraordinària, que ha durat poc més d’una hora, per abordar precisament com s’ha d’executar la sentència. En un comunicat posterior, el Patronat ha dit que té la voluntat de complir-la, però ha advertit de la “impossibilitat” de fer-ho sense posar en risc les obres.

Així doncs, demana la creació d’un grup de treball de caràcter tècnic, integrat únicament per personal especialitzat, per avaluar com s’ha de fer. I en aquest punt, ha convidat el Govern de l’Aragó a afegir-se a aquesta comissió, designant els especialistes que consideri oportuns.

Indignació a l'Aragó

Això últim, aquesta mà estesa del MNAC a l’Aragó, suposa una novetat en el litigi per les pintures romàniques de Sixena. Tot i això, sembla que des de la comunitat autònoma veïna no ho han rebut gaire bé. El president aragonès, Jorge Azcón, tem que aquest darrer moviment faci que el serial s’allargui encara més en el temps, i demana celeritat: "No volem que això es prolongui en el temps indefinidament. Exigirem un cronograma per comprovar que la voluntat de les diferents administracions, les catalanes i les estatals, efectivament és que les pintures de Sixena arribin a l'Aragó al més aviat possible".

Més contundent ha estat l’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, que ha acusat el museu català de desobediència. "En el moment en què diuen que no es pot executar la sentència, amb tot el respecte, entenc que presumptament freguen el delicte de desobediència, perquè el jutge ja va dir que les pintures murals es poden traslladar", ha assegurat, en declaracions a Onda Cero Aragón. Español entén que el MNAC està “jugant amb trampes”, diu. Creu que la intenció del museu és indemnitzar l’Aragó si cal, però en cap cas retornar les obres.

Els experts catalans aplaudeixen el MNAC

A l’altra cara de la moneda hi ha els experts catalans. En declaracions a Onda Cero Catalunya, Albert Velasco, professor d’Història de l’Art de la Universitat de Lleida i conservador del Museu de Lleida fins al 2019, ha celebrat que el MNAC s’hagi “protegit”, a si mateix i als seus treballadors, afirmant que vol acatar la sentència.

També veu amb bons ulls la proposta de crear una comissió exclusivament experta que inclogui els tècnics aragonesos. Recorda que, fins ara, ells no han pogut avaluar les pintures en persona (el MNAC els ha negat aquesta possibilitat mentre no hi ha hagut una sentència). "Ara sí que podran conèixer les condicions peculiars, delicades i absolutament fràgils que tenen aquestes pintures, i que impedeixen el seu trasllat. Esperem que s'adonin que és inviable, perquè fins ara totes les conclusions a les quals han arribat s'han fet sense tenir accés a les pintures", assenyala.

Tot i això, Velasco adverteix que pensar en un acord entre els tècnics del MNAC i els tècnics designats pel govern de l’Aragó seria “ciència-ficció”, perquè fins ara han mantingut posicions del tot oposades.