Missa a l’antiga

Si algú vol saber com eren les misses del S.XVI només ha d’anar a la capella de la Mercè, a Sant Gervasi, i viure-ho in situ.
Missa en llatí
En aquesta capella la missa es fa en llatí, les dones han d’anar amb el cap tapat i el capellà està de cara a l’altar i d’esquenes als fidels.
Així és com se celebraven les misses abans del Concili Vaticà II i així ho han volgut conservar en aquesta petita capella que forma part de la que va ser la casa de la família Delaforge que després va donar nom al carrer on està situada, Laforja.