"El millor moment de crear escultures festives és quan surt al carrer i veure l'impacte que causa"

El Jordi Grau és escultor de figura festiva i imatgeria popular des de l’any 1981, completant prop de 40 anys de professió. Desenvolupa la seva activitat com a professional de la creació, reparació i restauració de tot tipus de figures i elements festius al Taller el Drac Petit de Terrassa, del qual n’és fundador i propietari. Tot i treballar des del seu taller, les seves escoltures han anat per arreu de Catalunya i també a altres punts del món, com per exemple a Bèlgica.

A La Brúixola descobrim els secrets del seu procés de creació de figures d'imatgeria festiva, que han viatjat per tot el món.