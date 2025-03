Microscopi en Masculí amb Jordi Alberich, president del Think Tank de Foment

En aquesta edició de Lideratges, posem el focus en el talent masculí dins el sector empresarial amb una entrevista exclusiva a Jordi Alberich. Al llarg de la conversa, Alberich explica com va decidir dedicar-se al món de l'empresa i com ha evolucionat la seva professió en les últimes dècades. Com a president del Think Tank de Foment, detalla les funcions d’aquesta institució i el seu paper en l’impuls del desenvolupament econòmic. També aprofundim en la seva experiència com a fundador de M&A Fusiones y Adquisiciones, una empresa especialitzada en operacions corporatives, per entendre com ha evolucionat

aquest sector. A més, analitzem l'impacte de la guerra comercial iniciada per Trump en els mercats financers globals i les seves repercussions a Europa. En l’àmbit local, Alberich reflexiona sobre els efectes econòmics i socials de l'absència de pressupostos a la Generalitat de Catalunya i destaca quines són les prioritats econòmiques de la regió a curt i llarg termini. Finalment, tanquem l’entrevista amb un tema essencial: la igualtat de gènere en l'economia i l'empresa. Alberich comparteix el seu punt de vista sobre els avenços i els reptes pendents per reduir les desigualtats existents. Una entrevista imprescindible per entendre els desafiaments i oportunitats del sector empresarial actual.