Microscopi en Masculí amb Carlos Puig de Travy

Carlos Puig de Travy ha estat el protagonista de la darrera edició de Lideratges, on ha compartit la seva experiència com a economista i directiu en el sector de les auditories i la consultoria. Durant la seva intervenció, ha reflexionat sobre els canvis que ha viscut la professió i com s'ha adaptat a les noves dinàmiques del mercat.

A més, ha parlat sobre la seva trajectòria com a degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, destacant els reptes i les iniciatives impulsades durant el seu mandat. També ha posat en relleu el paper fonamental dels economistes en la presa de decisions estratègiques i en la salut financera de les empreses. Per acabar, hem aprofundit en un tema clau: la igualtat de gènere en el món empresarial. Carlos Puig de Travy ha compartit la seva visió sobre com es poden reduir les desigualtats dins del sector i quines accions s’han de prendre per fomentar una economia més inclusiva.