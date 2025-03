Microscopi en femení amb Judith Viader, CEO de Frit Ravich

Judith Viader ens ha compartit la seva experiència com a líder de Frit Ravich, empresa fundada pel seu pare el 1963. Hem repassat la seva formació en Administració i Direcció d’Empreses, així com la importància de la formació contínua per adaptar-se als canvis del mercat.

Com a CEO des de 1997, ha destacat els principals reptes que ha afrontat en la gestió de la companyia, la seva visió sobre el lideratge i l’impacte de la digitalització en el sector alimentari. També ha explicat com la intel·ligència artificial està transformant l’empresa i les estratègies que han implementat per fomentar la igualtat de gènere dins la companyia. Finalment, hem reflexionat sobre la paritat i les oportunitats per a les dones en el món empresarial, així com el valor del premi Empresària 2024 de CaixaBank, que reconeix la seva trajectòria i lideratge. Judith Viader, CEO de Frit Ravich.