El Meüll: un poble que ha ressuscitat!

Avui ens volem fixar en la història d’un poble que fa 30 anys va quedar deshabitat, però que des del 2023, i gràcies al projecte RECUPEREMELMEULL aquest poble torna a tenir vida. No es tracta només de reconstruir cases. Es tracta de recuperar la memòria, la dignitat i el vincle amb la terra. És una història real de resistència, de futur i d’esperança. Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat d’Estiu amb la Mercè Pons, una de les veïnes del Meüll que ha tornat al poble per revitalitzar-lo, i ens ha explicat que tot va començar quan varen comprar el que era l’escola del poble, se’n van adonar de que els hi agradava viure allà, i mica en mica han anat reconstruint-lo amb l’ajuda d’altres veïns que també s’han animat a tornar.
Per això fan cinc formacions pràctiques de pedra seca amb joves i experts d’arreu, estades immersives amb arquitectes, biòlegs i famílies i jornades participatives i convivència intergeneracional. L’objectiu ara és recuperar el forn, l’església, els carrers, i fer del poble una escola viva.
Per tant, la Mercé Pons ha convidat a tothom que vulgui a participar en aquest procés de revitalització del poble, i a que la gent s’acosti a conèixer el Meüll.