Metu, l'enèsim daltabaix

És una temporada per oblidar. Com a mínim, pel que fa a les lesions. El club ha comunicat que Chimezie Metu pateix una ruptura del tendó d’Aquil·les i estarà de baixa entre 8 i 10 mesos. O el que és el mateix, el que resta del curs 2024/25 i gran part del vinent. L’aler pivot, tot sol, es va produir aquesta lesió a la derrota del Barça al Palau Blaugrana davant el Bayern de Munich per 101 a 102, a la trentena jornada de l’Eurolliga.

Metu s’uneix a la baixa de llarga durada de Nico Laprovittola, operat el passat mes de novembre del lligament encreuat anterior del genoll dret. A més, Juan Núñez, amb problemes al genoll, tampoc no participarà més aquest curs. I Jan Vesely, que podria reaparèixer durant la primera quinzena d’abril, però hauria estat de baixa entre 8 i 10 setmanes.