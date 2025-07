Metges Sense Fronteres: "Tenim llet maternitzada només per tres setmanes"

A vegades, la longevitat d'un conflicte fa que l'interès mediàtic internacional es vegi a poc a poc reduït a l'espera de noves informacions destacables. La guerra a Gaza, que ja fa gairebé dos anys que dura, és un dels exemples, però, en canvi, la situació al terreny continua sent terrorífica i el nombre de morts no para de fer-se gran.

"Els recursos els tenim, estan preparats, però no deixen passar els camions perquè arribin fins a la zona on els necessiten", explica la Mercè Rocaspana, una de les responsables de revisar els paquets d'ajuda que envia a la franja Metges Sense Fronteres. Rocaspana explica que ells principalment s'encarreguen de "l'atenció primària i secundària amb diversos centres a Gaza". "La situació cada cop és pitjor. Ara estem rebent molts ferits perquè la zona dels atacs és molt propera a les nostres instal·lacions", afegeix Rocaspana.

"La situació és complicada per totes les entitats. Per exemple, un dels problemes és que quan entra al territori algun dels camions carregats d'ajudes es saqueja abans d'arribar al punt", diu la infermera. Entre aquests episodis, que són fruit de la desesperació social, i la poca ajuda que es permet entrar a la franja, els recursos que tenen les entitats de salvament mobilitzades al territori són escassos. Com explica Rocaspana, "és llavors quan la col·laboració entre uns i altres és clau". "A vegades demanem un cert producte a una altra entitat i al cap d'un temps li acabem tornant", afegeix.

Les complicacions sobre el terreny són moltes: "Talls d'electricitat, fam, malalties infeccioses...". "Els nadons preocupen molt", "intentem que s'alimentin tots de llet materna, però si no és possible hem de fer llet maternitzada, de fórmula. Només ens en queda per tres setmanes més. I els nens que la prenen ja tenen patologies que s'han de tractar", explica la infermera de Metges Sense Fronteres.