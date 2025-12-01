La metacognició, una eina essencial per comprendre i regular el propi pensament

La metacognició és, segons el psicòleg David Cueto, la capacitat humana de “pensar sobre com pensem”. Cueto explica com aquest mecanisme apareix en la infantesa, quin paper té en l’aprenentatge i per què és clau per entendre tant els nostres èxits com les nostres dificultats quotidianes.
També detalla que aquesta habilitat evoluciona amb el desenvolupament del cervell. "Cap als cinc anys els infants comencen a reconèixer intencions i cap a vuit anys apareix un control cognitiu més madur", afegeix el psicòleg. Aquesta capacitat permet planificar, anticipar-se i autoregular-se, "potes essencials d’un procés que combina planificació i retroalimentació constant". També és un element que pot fallar en trastorns com l’ansietat social, la psicosi o alguns perfils impulsivocompulsatius.
El psicòleg defensa que millorar la metacognició és possible, però requereix temps, pràctica i personalització. Des de tècniques de planificació com el mètode Pomodoro fins a estratègies de monitoratge continu, Cueto recorda que “no hi ha receptes màgiques”, sinó un treball progressiu per entendre com funcionem, ajustar-nos millor al nostre entorn i optimitzar l’aprenentatge i el benestar emocional.