Més de la meitat de les persones que tenen VIH han patit discriminació per aquest motiu, segons un estudi impulsat pel Comitè 1r de Desembre. La majoria, prop d’un 90%, no han denunciat aquestes situacions. L’argument més repetit és que creuen que “no serveix de res”. Alhora, temen patir una revictimització.

Així ho han assegurat els autors de l’informe, que ha estat elaborat a partir de 136 enquestes fetes l’any passat entre persones seropositives, és a dir, portadores del virus de la sida. Els enquestats són d’arreu de Catalunya i en la seva majoria, un 70%, són homes. L’estudi indica que el percentatge de persones que denuncien ha caigut respecte a l’any anterior, passant d’un 11 a un 6%.

L'àmbit de la salut, en el punt de mira

Pel que fa als àmbits on es reporten més casos de discriminació, l’àmbit familiar i de les amistats és el més freqüent, amb un 85% dels enquestats, seguit pel de la salut. Gairebé un 70% dels participants a l’estudi s’han sentit discriminats pel sistema sanitari. "En molts casos, l'àmbit de la salut és l'únic espai on el pacient no amaga que és seropositiu. A més, se suposa que és on més informats han d'estar els professionals. Si aquí també trobes estigma i discriminació, com has de percebre que et tractaran fora de l'àmbit de la salut?", es pregunta María Luisa García, una de les autores de l’informe.

García detalla que aquesta discriminació pot prendre diverses formes. Per exemple, referir-se als pacients amb VIH com “les persones com vosaltres” o culpabilitzar-los, dient-los coses com “si ho haguessis fet bé, no et trobaries en aquesta situació”. Per tot plegat, des del Comitè 1r de Desembre demanen més formació i sensibilització entre els professionals de la salut.