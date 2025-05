Més de la meitat de denúncies per violència masclista institucional assenyalen el sistema judicial

L’any passat es van detectar 117 casos de violències institucionals masclistes a l’Estat, segons el primer informe que s’ha fet en aquesta matèria i que s’ha presentat aquest matí a la capital catalana. La meitat es van donar en l’àmbit judicial i es van concentrar, precisament, a la província de Barcelona. Són les dades que s’han recollit a través del canal de denúncia col·lectiva de l’Observatori de Violències Institucionals Masclistes (OVIM).

De fet, el canal –que permet denunciar de forma anònima– es va obrir a finals de març del 2024, de manera que aquestes xifres es van donar en només nou mesos. En aquest període van arribar 143 denúncies, però després d’analitzar-les, es va concloure que 117 eren casos de violència masclista institucional. Sobre el fet que més del 50% s'haguessin produït en el sector judicial, Nahxeli Beas, jurista i portaveu de l’Observatori, ha assegurat que "les dones que denuncien aquestes violències se senten qüestionades pel sistema judicial, i amb elles hi ha una exigència provatòria major",

Segons Beas, sovint jutges i jutgesses –un dels perfils més assenyalats al canal de denúncies– tenen una idea preconcebuda de com han de ser les víctimes, els agressors i les agressions. Idea que no se sol ajustar a la realitat i que acaba desprotegint dones i infants. Des de l'Observatori remarquen que l'Estat ja compta amb lleis que eviten, per exemple, que un presumpte agressor mantingui la custòdia dels seus fills. El que falta, diuen, és garantir-ne el compliment.

També en l'àmbit policial i de la salut

D'altra banda, alerten que l'àmbit judicial no és l'únic que pot revictimitzar les dones. "Hem identificat 198 institucions [on es donen casos de violència institucional masclista], és a dir, això no passa només a un lloc concret. Les següents, amb molta diferència en el nombre de denúncies, eren de l'àmbit policial i de la salut, però la qüestió és que és un engranatge", afirma Elisa Covelo, que també és portaveu de l’Observatori.

El canal de denúncia continua obert i ja acumula 241 casos. Això vol dir que en aquests primers mesos de 2025 ja se n'han registrat un centenar.