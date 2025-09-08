Més d'un milió d'infants i adolescents comencen el curs a Catalunya

Més d’un milió d’infants i adolescents han matinat avui per reprendre la rutina que van aparcar fa gairebé tres mesos. D’altres, ho han fet per estrenar una rutina nova de trinca. La dels més petits és, de fet, la il·lusió més gran. Tot i que, en realitat, les ganes de retrobar-se i la possibilitat de començar de nou engresca fins i tot els més mandrosos.
Així ho hem pogut constatar des de les portes de l'Escola Vedruna Immaculada de Barcelona, al barri de la Sagrada Família, que ofereix des d’educació infantil fins a secundària. Cap a tres quarts de nou del matí, nens i nenes han començat a aparèixer, acompanyats de les seves famílies, a l'entorn del centre. Les abraçades han estat la salutació per excel·lència, i han donat pas a llargues converses fent balanç de l’estiu i especulant sobre el que els depararà el nou curs. A les nou, en el moment d’obrir portes, la banda sonora ja era el xivarri de nens i nenes emocionats i contents de tornar-se a veure. Perquè, tot i que deixar enrere les vacances no és fàcil, tenen clar que llevar-se de bon matí i anar cap a classe també té coses bones, sobretot una: "Veure els amics de nou", exclamaven aquest matí tots els alumnes.
Els estudiants de 4t d'ESO d'aquest centre saben que el curs vinent, quan facin batxillerat o Formació Professional (FP), hauran d’escollir altres instituts i és probable que els seus camins i els dels seus amics se separin. Per això avui encetaven l’últim curs de secundària amb una barreja d'il·lusió i nostàlgia anticipada. "Segurament després d'això ja no farem més classes juntes", deia una de les alumnes de 4t.
Des de les ganes de començar dels alumnes d’I3 a la pena dels de 4t d’ESO per veure com s’acosta el final, queda clar que avui és un dia amb les emocions a flor de pell per a més d’un milió de catalans que són, per cert, el futur del territori.
Les famílies, contentes per la conciliació
Qui també s’enfronta a aquest retorn a l’escola com si el visqués en primera persona són les mares i els pares. L’inici de curs els facilita la conciliació familiar després dels malabars que han hagut de fer durant les llargues vacances d’estiu dels seus fills i filles.
Així ho reconeixen les mares que aquest matí han acompanyat les seves criatures a l’escola. I diem mares perquè només cal fer un cop d’ull a les portes dels centres per comprovar que són clara majoria. "Els pares i mares volem normalitat", admetia una d'elles. "Són moltes setmanes d'estiu; tant de bo totes les famílies tinguéssim tantes vacances, però no és així, i no és fàcil. I el principi de curs també és molt exigent, amb reunions, extraescolars... Ens ho muntem com podem", afegia una altra. "Venim mentalitzats, amb ànims, és complicat però també tenim el suport d'altres famílies, tenim una bona xarxa", rematava una tercera mare, present a l'entrada de l'escola.
Totes tres celebren que el curs hagi començat avui i no un cop passada la Diada, com s’havia fet altres anys i com demanaven els sindicats de mestres. De fet, hi ha famílies que creuen que hauria d’haver començat dilluns passat, per tal d’adaptar-se més a les obligacions laborals de pares i mares.
Primer curs amb els mòbils completament desterrats
La jornada d’avui, carregada de nervis i emoció, dona el tret de sortida a un curs marcat pels reptes educatius, i també per algunes novetats. La principal és la completa desaparició dels mòbils a tota l’educació obligatòria. Si bé el curs passat els dispositius ja estaven molt regulats, ara han quedat del tot desterrats de les aules. Un canvi que no ha acabat de convèncer a alguns centres de secundària.
Molts consideren que aquest tema ja havia quedat resolt el curs passat, quan els telèfons mòbils només es podien fer servir amb finalitats educatives i estaven prohibits en la resta de contextos. A l’Escola Vedruna Immaculada, per exemple, els alumnes d’ESO guardaven els dispositius en uns armariets durant tota la jornada lectiva, però els treien per fer vídeos i curtmetratges o per fer servir alguna aplicació en determinades matèries. Una possibilitat que ja no existeix, tal com ha explicat a Onda Cero la directora de secundària del centre, Glòria Portals. El Govern defensa que la prohibició no va contra la tecnologia, sinó que pretén fomentar el seu bon ús.
D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat la seva visita a l’Escola Ponent de Granollers per treure pit dels deures que ha fet l'executiu, segons ell, perquè el nou curs escolar arrenqui de la millor manera. Assegura que s’ha fet un esforç per tenir més professors, més centres i més educació inclusiva, i que s’ha fet amb l’objectiu d’assolir "l’excel·lència" per garantir que el sistema educatiu sigui capaç d’ajudar al desenvolupament personal dels alumnes. En aquest sentit, ha recordat que el 95% dels grups d'infantil tindran una ràtio inferior als 20 alumnes i que a l’ESO un 97% en tindran menys de 30.