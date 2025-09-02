Més de 8.000 estudiants catalans s'enfronten a la selectivitat de setembre

La selectivitat de setembre arrencarà demà dimecres per a més de 8.000 estudiants catalans. Són uns 560 més que l’any passat. Aquest increment confirma la tendència a l’alça de matriculacions que s’ha notat en els darrers anys, tant a la convocatòria general com a l’extraordinària.
D’aquests més de 8.200 estudiants que a partir de demà, i fins al divendres, faran les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), la majoria, uns 7.000, venen de batxillerat, mentre que més d’un miler provenen de cicles formatius de grau superior. En tots els casos, busquen una segona oportunitat, però els motius poden ser diversos. Així ho asseguren des de les acadèmies que ajuden aquests alumnes a preparar-se la selectivitat durant l’estiu, que també han constatat aquest augment de matriculats.
Perfil d'estudiants
Pel que fa al perfil dels estudiants que acudeixen a aquests centres per estudiar al juliol i a l'agost, n'hi ha de molts tipus. "Tot i que la majoria venen de batxillerat, sobretot científic i humanístic, també en tenim molts de cicles, així com gent que ja està estudiant una carrera però vol repetir la selectivitat per accedir a un altre grau", explica Raquel Caro, de l’Acadèmia Guiu de Barcelona.
"Hi ha tant alumnes que no es van poder presentar a la convocatòria de juny perquè no tenien totes les assignatures aprovades, com alumnes que sí que s'hi van presentar i fins i tot van aprovar, però no van obtenir prou nota per entrar al grau universitari que desitjaven", afegeix, en la mateixa línia, Victòria Torres, del centre Àurea 7 de Manresa. També n’hi ha, diuen, que ja han acabat una carrera i en volen fer una altra per a la qual necessiten millorar la nota d’accés. Un cas habitual és el d’aquells estudiants que volen entrar a Medicina, un dels graus amb la nota de tall més alta.
Més enllà d’això, totes dues reconeixen que els alumnes que es preparen la selectivitat durant l’estiu tenen dificultats afegides. "Han de fer un sobreesforç per continuar estudiant a l'estiu, amb la calor, les festes majors, etc.", admet Victòria Torres. "Per a ells és complicat perquè sovint es troben que tots els seus amics han aprovat i ells són els únics que estan aquí", comenta Raquel Caro, que matisa, això sí, que molts aprofiten els cursos estiuencs de preparació de les PAU per fer pinya i donar-se suport.
Ara, a menys de 24 hores de l’inici dels exàmens, des de les acadèmies recorden que el millor que poden fer aquesta tarda és relaxar-se i confiar en ells mateixos, perquè ja està tot dat i beneït.