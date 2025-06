Més de 44.200 alumnes comencen les PAU a Catalunya

Més de 44.200 estudiants catalans han començat avui les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). De moment, ja s’han examinat de castellà i d’anglès, i a partir de les tres de la tarda arribarà el torn de les primeres matèries de modalitat.

Les PAU han arrencat a les nou del matí amb l’examen de llengua castellana i literatura, que enguany ha estrenat una nova estructura de quatre blocs. El primer, el de comprensió lectora, ha inclòs un text d’Irene Vallejo sobre les opinions simplistes que proliferen actualment. El bloc d’expressió escrita demanava abordar el concepte d’incertesa; l’apartat de saber literari comptava amb fragments d’Azorín i Pío Baroja, i finalment la prova tancava amb el bloc de reflexió lingüística. Aquí, com a curiositat, preguntaven a quina variant de l’espanyol corresponen les expressions “miarma” i “no ni ná”.

El segon examen ha estat el de llengua estrangera, que per a la immensa majoria dels alumnes és anglès. En general, sembla que no l’han trobat gaire difícil, però no hi ha consens, sobretot pel que fa a la comprensió oral. En aquesta ocasió, el temut listenning ha estat un programa de ràdio sobre l’Uluru, un monòlit d’Austràlia. I la comprensió lectora ha versat sobre les propines.

A partir de les tres hi haurà els exàmens de Física, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Literatura Dramàtica, Fonaments Artístics i Cor i Tècnica Vocal.

Unes PAU marcades pels canvis i la polèmica

Més enllà del contingut de les primeres proves, les PAU d’aquest any estan marcades pels canvis tant en l’estructura com en la correcció dels exàmens. I també per la confusió generada la setmana passada al voltant de les faltes d’ortografia.

Aquest any ha desaparegut la possibilitat de triar entre dues opcions d’examen, fet que els alumnes veuen com una dificultat perquè no poden descartar cap part del temari a l’hora d’estudiar. D'altra banda, però, s’han eliminat les lectures obligatòries, entre altres canvis. Hi ha estudiants com la Lu que creuen que se’ls ha passat a demanar massa reflexió, i no tanta memorització, i hi ha qui, com l’Antonio i la Laura, lamenten la confusió amb l’ortografia.

Qui també viu la selectivitat, i sobretot les modificacions, amb patiment són els professors. La Cecile, de castellà, i la Núria, d’anglès, creuen que els exàmens han estat adequats, però es queixen que van començar el curs sense conèixer el nou model d’examen.

Precisament, no tenir models d’exàmens d’altres anys és el que ha dificultat més la preparació dels estudiants, tal com expliquen ells mateixos. Això els preocupa especialment davant de filosofia i història, dues proves que es faran demà i que són de les que més espanten.