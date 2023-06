Més de 41.000 estudiants comencen la selectivitat amb optimisme: "El primer examen ha estat més fàcil del que esperàvem"

Més de 40.000 estudiants han començat aquest dimecres les proves d'accés a la universitat (PAU), uns 32.000 a la demarcació de Barcelona. La selectivitat d'enguany és la que té més alumnes matriculats de totes les que s'han fet, 41.671, un 3% més que l'any passat. A la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, els alumnes han viscut la jornada amb una barreja de nervis i confiança. A la sortida de l'edifici després de la primera prova, la de llengua castellana i literatura, s’han anat formant grupets. Alguns comparaven respostes; d’altres compartien sensacions amb els professors; i els que estaven més tranquils i no tenien l’estómac tancat han aprofitat la pausa per menjar-se l’entrepà.

Els mètodes d'estudi són molt diversos. "Sóc el típic que intenta seguir mètodes d'estudi, però finalment faig el que puc", diu en Diego, de La Salle Bonanova. "Sóc bastant dolent, em distrec molt. Intento anar a la biblioteca perquè a casa no em concentro gaire", comenta l'Èric, del Sagrat Cor-Diputació. Sobre la nit prèvia al primer dia de la selectivitat, alguns estudiants asseguren que els hi ha costat descansar. "Em vaig prendre algunes pastilles i una infusió, per si de cas, però he dormit bé", explica la Luna, de La Salle Bonanova. "Volia dormir força i me'n vaig anar al llit aviat, però una cosa és el que es vol i l'altra el què acaba passant", apunta l'Èric, de l'Escola IPSI.

Els professors també són part fonamental de la selectivitat. Són optimistes, tenen plena confiança en què sortirà bé i tots coincideixen en receptar tranquil·litat als seus alumnes. "Els hi ha semblat molt més fàcil que els exàmens que fan durant el curs. De fet, les notes que donem ni estan engreixades ni són fictícies, per tant coincideix prou amb el que després treuen a la selectivitat", sosté en Xavier dels Escolapis de Llúria. "Els alumnes han sortit molt contents", celebra l'Olga, de l'Escola IPSI, que també ha compartit el consell que dona als seus estudiants: "Respirar, tranquil·litzar-se i confiar en ells. Estan preparats".

La selectivitat dura tres dies, fins aquest divendres, i les notes es publicaran el dijous 22 de juny.