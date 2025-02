Mercedes Milá, Cristina Pedroche i Susanna Griso, protagonistes de les portades

¡Hola! il·lustra el casament de Nicolau de Grècia i Chrysi Vardinoyannis amb una foto de tots dos somrients acabats de casar. A l'enllaç del fill del rei Constantí, celebrat a l'església més antiga d'Atenes, hi van anar la reina Sofia i la infanta Cristina. A més, a la portada d'aquesta revista hi apareix Anabel Pantoja sostenint el seu nadó als braços mentre continua la investigació sobre els motius del seu ingrés hospitalari. Sobre aquest tema també en parla Lecturas, que titula: "Anabel Pantoja. La juez analiza las grabaciones del incidente con su hija".

La sinceritat de Mercedes Milá

Mercedes Milá protagonitza la portada de Lecturas. La periodista no passa un bon moment. La presentadora va revelar el 2018 que patia depressió i ara li ha explicat a la Gemma Nierga que continua suportant-la: “Prenc pastilles, però hi ha vegades que no em fan efecte. Avui m'ha passat i he estat plorant com una idiota moltes hores”, explicava a l'entrevista.