Mayte Martín sent el flamenc i el Poble Sec

Mayte Martín porta el Poble Sec al cor. Hi va créixer de petita, en va marxar i va acabar-hi tornant ja d'adulta. Ara no en vol sortir, li agrada el barri i el viu intensament. És una barcelonina orgullosa de la seva ciutat, que considera que ha perdut l'essència, el caràcter. Ens ha explicat la cantaora que la capital catalana s'ha rendit als braços del turisme i està més enfocada als de fora que no pas als d'aquí. Sigui com sigui, està feliç de poder actuar a casa seva, on té un públic que vibra amb la seva música. La proposta que porta al Casino de Barcelona es titula 'Flamenco íntimo' i és un concert a guitarra i veu, sense més.

El flamenc és sentiment

La Mayte Martín canta des que era ben petita. Es va inspirar en els grans noms del flamenc i va aprendre a trobar-hi l'emoció gràcies al seu tiet. Però també estima els boleros, que ha cantat tantes vegades. Ella destaca la figura del seu germà, que és compositor de cançons d'aquest gènere i que també l'ha ajudat a estimar-lo.