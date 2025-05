Max Steiner, el pare de les BSO

Les pel·lícules no serien el mateix sense les bandes sonores i les bandes sonores no serien res sense el nostre protagonista d’avui, Max Steiner.

Nascut al 1888 i amb Richard Strauss com a padrí, Steiner va ser un dels primers compositors en fer música per al cinema i va marcar el camí per als seus successors.

Posant música als clàssics

Un dels seus primers grans èxits va arribar al 1933 amb ‘King Kong’. Una banda sonora en la que destaca la grandiloqüència i en la que apareix el ‘mickey mousing’, una tècnica que fa servir la música en relació a la imatge del moviment.

Al 1939 Steiner va posar música a una de les grans pel·lícules de Holliwood com és ‘Allò que el vent s’endugué’. En aquest moment les bandes sonores comencen a tenir un leitmotiv i s’identifica a cada personatge amb una música concreta.

Tres anys després, al 1942, torna a triomfar amb ‘Casablanca’, on ja se li nota un to més refinat amb un estil més europeu al cinema nord-americà.

Aquell mateix any, posa música a ‘La extraña pasajera’, amb la gran Bette Davis.