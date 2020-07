L'ús de la mascareta serà obligatori a partir de demà

Mascarilla / Photo by Luiza Braun on Unsplash

El president de la Generalitat, Quim Torra ha anunciat durant la sessió de control al Parlament de Catalunya que el Procicat aprovarà avui l’obligatorietat de dur la mascareta en espais públics i privats encara que es puguin mantenir les distàncies de seguretat. Una mesura que entraria en vigor demà mateix.

Tot plegat davant el brot de coronavirus al Segrià, on hi ha 68 persones hospitalitzades i on no es descarta endurir també les mesures de prevenció o el confinament de nou de la població. De fet, el Procicat debatrà també avui si calen mesures més dràstiques a Lleida després del confinament perimetral decretat dissabtes.