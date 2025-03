Homenatge a la Núria, la cuinera assassinada ara fa un any

Avui, 13 de març, fa un any del tràgic assassinat de la Núria, la cuinera de la presó de Mas d’Enric, a Tarragona, a mans d’un intern. En un dia de dol i tristesa, companys, treballadors, familiars i amics l’han recordat en un acte a l’exterior del recinte.

Tots ells han fet una marxa lenta, amb roses blanques i espelmes, fins a l’entrada del centre penitenciari, on representants de totes les presons catalanes han dipositat els rams de flors. També han enviat un missatge d’escalf i suport als familiars de l’educadora social assassinada a Badajoz.

En l’acte han participat familiars de la Núria, treballadors i sindicats penitenciaris que, un any després, demanen més avenços en seguretat perquè un succés com aquest no es torni a produir.

Reclamen evitar fets tràgics com un assassinat, però també volen impedir qualsevol tipus d’agressió física cap als treballadors.

Les reclamacions d'UGT i CSIF

Just després de l’assassinat de la Núria, el Departament de Justícia i els sindicats de presons van treballar conjuntament per tirar endavant un acord que aportés més mesures de seguretat.

En aquest sentit, el sindicat majoritari UGT assegura que les condicions han millorat ja que, per exemple, han vist un augment de la plantilla, sobretot a la zones de patis, i s’ha aprovat un pla pilot i totes les presons hauran d’implementar una nova norma que contempla que els utensilis de cuina tinguin subjeccions fixes i no es puguin dur amunt i avall. Això sí, hi ha altres mesures de defensa pròpia que des d’UGT consideren que s’haurien de tirar endavant.

En definitiva, la valoració és positiva tot i que insten a no deixar de treballar. D’una manera molt diferent ho veuen des de CSIF Presons, l’únic sindicat que no va signar a favor de l’acord entre el Departament de Justícia i sindicats.

Des de CSIF també reclamen permetre l’ús d’aerosols, però també demanen identificar i apartar els interns considerats conflictius i agressius, ampliació de les plantilles i la renovació d’infraestructures obsoletes, com les dels centres penitenciaris de Ponent i Brians 1.