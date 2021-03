Marxa lenta del sector del taxi a Barcelona pel retorn d'Uber

Després de dos anys d’inactivitat a Barcelona, Uber va tornar el passat dimarts a la capital catalana amb una plataforma que vol fer d’intermediària entre taxistes i usuaris i que segons el sector no respecta la normativa.

L’Institut Metropolità del Taxi ha exigit a Uber que ofereixi tarifes de preu tancat si no vol veure suspesa la seva llicència per operar a la capital catalana. Per altra banda, als taxistes que treballin a través de l'aplicació d'Uber i no ofereixin la T3 se'ls obrirà un expedient informatiu, que podria derivar en una sanció amb multes d'entre 251 i 1.250 euros.

Els taxista fa dies que anunciaven mobilitzacions contra la tornada d’Uber a Barcelona i avui estan cridats a la primera d’aquestes accions. Es tracta d’una marxa lenta des de Plaça Espanya fins al Parlament de Catalunya.