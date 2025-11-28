Martin Baron: "L'Església podria haver vist en la premsa una aliada perquè tenia l'oportunitat de fer fora gent que havia abusat de nens"

El periodista Martin Baron, que ha liderat 18 investigacions mereixedores de premis Pulitzer, ha atès els micròfons de 'La Brúixola' per parlar sobre l'estat del periodisme, la llibertat de premsa i el lideratge de l'equip Spotlight.
Durant l’entrevista, Baron ha reflexionat sobre la relació entre el poder polític i la premsa als Estats Units, especialment durant el mandat de Donald Trump. Segons Baron, les declaracions de l’expresident nord-americà, que fins i tot va minimitzar l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi, són “una vergonya” i demostren “una manca absoluta de respecte per la vida humana i pel paper essencial del periodisme en la democràcia”. Malgrat els constants atacs de Trump a la premsa, Baron destaca la professionalitat dels periodistes nord-americans: “No estem en guerra amb Trump, tot i que ell diu que sí. Hem de mantenir la nostra integritat i la confiança del públic.”
A la conversa també hem abordat un dels moments més importants de la seva carrera: la investigació que va destapar centenars de casos d’abusos sexuals a menors per part de sacerdots a Boston. Baron recorda com, el 2001, va impulsar l’accés als documents confidencials de l’Església i va liderar un equip que va publicar centenars d'articles en un any i mig: “Com a periodistes tenim l’obligació de descobrir la veritat i indagar en les irregularitats. Aquesta investigació és el màxim exemple del periodisme al servei de la societat.”
Tot i estar jubilat des del 2021, Baron continua defensant el paper essencial del periodisme: “La llibertat d’expressió és la pedra angular de la democràcia. Els drets que protegim són els mateixos que qualsevol ciutadà mereix: expressar-se, obtenir fets i compartir-los.”