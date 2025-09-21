María Jiménez: geni i figura a la televisió

María Jiménez, una dona que va viure per buleries i tangos, com ella mateixa deia, és la protagonista d’aquest homenatge a Nits de Ràdio. Des de la seva primera aparició a finals dels anys 70 al programa Cantares de Lauren Postigo, aquesta artista andalusa va captivar el públic amb la seva energia, sensualitat i una manera de ser trencadora que desafiava les normes de l’època. Va ser una pionera que, amb la seva rumba eròtica i la seva personalitat sense filtres, va sacsejar l’Espanya postfranquista, deixant marca a la televisió i la música. A través de fragments com el de Cantares o les seves aparicions a Estudio Abierto amb José María Íñigo, repassem com María va dominar els platós amb el seu carisma, fins i tot en els moments més durs de la seva trajectòria vital, com la tràgica pèrdua de la seva filla Rocío.
Va patir de cops durs al llarg de la vida: des dels maltractaments soferts per part de Pepe Sancho fins a la lluita contra un càncer que la va portar a estar tres mesos en coma. Però María Jiménez sempre va renéixer, amb una força vital que es reflecteix en frases com “la vida son tres días y dos está nublado, así que hay que aprovechar el café bueno”. A Nits de Ràdio, recordem moments icònics, com quan va irrompre al plató de El Loco de la Colina cantant amb Marujita Díaz, o la seva reinvenció artística als anys 2000 amb el disc dedicat a José Alfredo Jiménez, on va fusionar el flamenc amb la música mexicana. Aquestes aparicions televisives mostren una dona que no es deixava doblegar, que vivia amb passió i que connectava amb el públic com ningú.
Aquest viatge per la seva trajectòria també ens porta a Barcelona, on va viure de jove i va començar a cantar gràcies a l’impuls d’uns amics que la van treure de la feina de neteja. María Jiménez no només va ser una veu única, sinó també una dona que va defensar l’autenticitat i la llibertat. No et perdis aquest homenatge a Nits de Ràdio, on celebrem la vida, l’art i la filosofia d’una dona que, com ella deia, no tenia por, sinó respecte, i que ens va ensenyar a viure sense amargures. Escolta’l ara i deixa’t endur per l’esperit indomable de María Jiménez!