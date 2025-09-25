ACTUALITAT

‘Mares migrants’

A La Ciutat hem parlat amb la Fátima Saheb, autora de ‘Mares migrants’, un dels llibre dels que es pot gaudir en la Setmana del llibre en català

ondacero.es

Catalunya |

Aquests dies Barcelona acull la cita més important per la literatura catalana, la Setmana del llibre en català.

Una setmana plena d’activitats molt interessants entorn de la nostra literatura. És la 43ena edició d’una cita que mostra la riquesa i diversitat de l’edició en català, amb segells editorials, llibreries i institucions.

En aquesta setmana, així i tot, són protagonistes principals els llibres, i evidentment els escriptors i escriptores i les persones aficionades a llegir.

Homenatge a les mares migrants

Una de les autores que han passat per aquesta Setmana del Llibre en català és la Fàtima Saheb, que presenta el seu poemari ‘Mares migrants’, una mirada a la situació que viuen moltes de les dones que arriben al nostre país.

Amb ella hem parlat d’aquesta realitat i fins i tot ens ha recitar un d’aquests poemes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer