Aquests dies Barcelona acull la cita més important per la literatura catalana, la Setmana del llibre en català.
Una setmana plena d’activitats molt interessants entorn de la nostra literatura. És la 43ena edició d’una cita que mostra la riquesa i diversitat de l’edició en català, amb segells editorials, llibreries i institucions.
En aquesta setmana, així i tot, són protagonistes principals els llibres, i evidentment els escriptors i escriptores i les persones aficionades a llegir.
Homenatge a les mares migrants
Una de les autores que han passat per aquesta Setmana del Llibre en català és la Fàtima Saheb, que presenta el seu poemari ‘Mares migrants’, una mirada a la situació que viuen moltes de les dones que arriben al nostre país.
Amb ella hem parlat d’aquesta realitat i fins i tot ens ha recitar un d’aquests poemes.