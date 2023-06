La mare d'una víctima de violació: "Falta educació i inversió a Badalona"

La Teresa Prados ha atès 'La Brúixola' després de participar en la concentració a la plaça de la Vila de Badalona per mostrar la repulsa davant els casos de violacions grupals que han succeït a la ciutat i que els Mossos d'Esquadra comptabilitzen en vuit víctimes. Prados, que és mare d'una de les afectades, lamenta que "encara que sigui increïble és la realitat". Considera que la solució "no passa per debatre l'edat d'inimputabilitat. Han de complir una condemna, però s'ha d'anar a l'arrel del problema". Prados es pregunta quines condicions de vida tenen els agressors o si ells mateixos també han estat víctimes d'abusos. És per aquest motiu que reclama més educació a les escoles per evitar que s'informin a través de la pornografia.







Poc optimistes amb canvi de govern



Teresa Prados assegura que des de l'organització "no esperem res perquè ja sabem les polítiques que aplicarà Albiol, ja hem patit aquesta degradació en el seu govern". Pel que fa a la Generalitat, lamenta que no li ha donat cap resposta i que la seva filla "no ha rebut ajuda psicològica fins que vam començar el moviment".



La representant del Comitè de Mares Contra la Violència Sexual a Badalona afegeix que "no es tracta d'un barri en concret, tot i que el de Sant Roc és un barri degradat a causa de la falta d'inversió de les institucions".

Què passa amb el Màgic?



Segons els Mossos d'Esquadra, tres dels vuit casos denunciats han succeït al centre comercial Màgic de Badalona. Prados assegura que "no només no s'ha posat més seguretat al centre, sinó que s'han retirat agents".