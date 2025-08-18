Es manté el tancament de nou espais rurals de Catalunya

Avui dilluns es manté el perill extrem d’incendis i les restriccions i tancaments de nou espais rurals de Catalunya. A més, el Cos d’Agents Rurals preveu que avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d’incendi estigui actiu en 116 municipis de 13 comarques de Catalunya diferents. I és per això que el Govern demana a la ciutadania extremar les precaucions davant aquest elevat perill d’incendi i que s’evitin les activitats de risc al medi natural. A més, es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat d'Estiu el sotsinspector Jordi Pasalaigua. Ell és cap de la unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals i ens ha explicat quina és la situació que es viu exactament a Catalunya respecte al risc d'incendi.
A més, ens ha explicat que tot i que la situació ha millorat respecte a aquests dies passats, encara hem d'anar amb molta precaució i no hem de baixar els braços, ja que el risc és encara molt alt. Hem passat d'un nombre de municipis en perill extrem que cauen de 105 a 33, i els que estan en perill molt alt de 217 a 153.
També hem contemplat si els incendis que hi ha aquests dies a l'oest del país, i si tenim els suficients recursos per fer front a una situació tant límit com la que s'està vivint.