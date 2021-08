LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

Manel Casals (Gremi d'Hotels de Barcelona) : “El passaport Covid no ens ajudarà i només és una solució temporal”

Aquest estiu està sent força atípic també a nivell hoteler. I és que tot i una certa recuperació turística de moment els hotels no acaben de veure que l’estiu els acabi de sortir rendible. Això també ha provocat que alguns d’aquests hotels apostin per una baixada de preus per intentar ser més competitius. La polèmica en els últims dies, però, també ha aparegut per la possibilitat de posar en marxa el passaport Covid que ha deixat al sector dividit entre si s’hauria d’aplicar o no. En parlem amb Manel Casals, Director General del Gremi d’Hotels de Barcelona.