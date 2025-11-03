Política

La majoria de partits catalans exigeixen eleccions immediates després de la dimissió de Carlos Mazón

La dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana ha provocat una reacció contundent entre la majoria de partits catalans. Excepte el PP, Vox i Aliança Catalana, totes les formacions amb representació al Parlament han coincidit a qualificar la renúncia d'insuficient i exigir la convocatòria d'eleccions anticipades.

Redacción

Barcelona |

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la dimissió del president valencià evitant mencionar-lo directament, però amb paraules entenedores: "Quan un no està a l'altura, el millor és reconèixer-ho, fer un pas al costat i donar la veu als ciutadans",

Els portaveus del PSC i Esquerra Republicana, Lluïsa Moret i Isaac Albert, han lamentat que Mazón hagi dimitit sense demanar perdó públicament als familiars de les 229 víctimes mortals provocades per la Dana. Consideren que aquest gest incomplet representa una nova falta de respecte institucional.

Petició d’eleccions anticipades

Davant la situació, les formacions d’esquerres però també Junts per Catalunya exigeixen que Mazón convoqui eleccions anticipades i renunciï a la seva acta de diputat. Consideren que només així es podrà restituir la confiança institucional i política. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que la dimissió de Mazón "arriba tard i malament".

Crítiques al PP i VOX per haver sostingut el govern

Diversos partits han assenyalat el Partit Popular i Vox com a còmplices polítics per haver mantingut Mazón al capdavant del govern valencià durant més d’un any. La CUP i els Comuns han anat més enllà i reclamen que Mazón se senti “al banc dels acusats” de forma immediata.

