La majoria de partits catalans exigeixen eleccions immediates després de la dimissió de Carlos Mazón

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la dimissió del president valencià evitant mencionar-lo directament, però amb paraules entenedores: "Quan un no està a l'altura, el millor és reconèixer-ho, fer un pas al costat i donar la veu als ciutadans",
Els portaveus del PSC i Esquerra Republicana, Lluïsa Moret i Isaac Albert, han lamentat que Mazón hagi dimitit sense demanar perdó públicament als familiars de les 229 víctimes mortals provocades per la Dana. Consideren que aquest gest incomplet representa una nova falta de respecte institucional.
Petició d’eleccions anticipades
Davant la situació, les formacions d’esquerres però també Junts per Catalunya exigeixen que Mazón convoqui eleccions anticipades i renunciï a la seva acta de diputat. Consideren que només així es podrà restituir la confiança institucional i política. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que la dimissió de Mazón "arriba tard i malament".
Crítiques al PP i VOX per haver sostingut el govern
Diversos partits han assenyalat el Partit Popular i Vox com a còmplices polítics per haver mantingut Mazón al capdavant del govern valencià durant més d’un any. La CUP i els Comuns han anat més enllà i reclamen que Mazón se senti “al banc dels acusats” de forma immediata.