Macaco explica el poder que té la música a l'Alzheimer que pateix la seva mare

El cantant Macaco és notícia aquests dies perquè un accident mentre feia esport a la muntanya l’ha obligat a cancel·lar el concert que tenia previst per a demà dissabte al Casino de Barcelona en el marc del Festival Íntims. Uns dies abans, però va passar per 'La Brúixola' i avui el sentim parlar sobre la seva carrera i el poder que té la música en l'Alzheimer que pateix la seva mare. María Teresa Heras, també cantant, va posar veu a la versió espanyola de les cançons dels musicals protagonitzats per Julie Andrews com 'Mary Poppins' o 'Sonrisas y lágrimas'. Macaco explica que arran de la malaltia, no recorda el que han parlat fa deu segons, però que quan li comença a cantar una de les cançons que ella mateixa entonava, les continua i les canten plegats.