L’univers Quentin Tarantino i les claus que s’hi amaguen

Retorna el Juan Torres amb una versió de la seva ja tradicional secció de cinema. Aquest cop, ens presentarà tres universos cinematogràfics i ens guiarà per dins de cada un passant per les pel·lícules més icòniques i per curiositats a l’abast de ben pocs.

En el primer capítol, repassarem l’univers de Quentin Tarantino que va més enllà d’un llista de nou pel·lícules que, si compleix amb la seva paraula, s’extendrà fins a les deu. Descobrirem referències entre les seves pel·lícules i intentarem desxifrar el cinema que ha dut a Tarantino a ser un dels directors més reconeguts dels últims temps.