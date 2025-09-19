Luis Zahera torna a Barcelona amb 'Chungo'

Guanyador d’un Goya el 2023 a Millor Actor de Repartiment per “As Bestas” i al 2019 per “El Reino”. Conegut per grans produccions com Entrevias, Vivir Sin Permiso o Celda 211, Luis Zahera és sens dubte un dels més grans i més reconeguts actors d’Espanya. Ara torna a Barcelona per fer aquest monòleg “Chungo”, en el que les rialles i les seves històries i vivències són clares protagonistes. A La Ciutat avui hem pogut parlar amb ell, i ens ha explicat que en aquest monòleg el que passa és que "Luis Zahera riu de Luis Zahera". Aquesta és una forma de conèixer l'altra cara d'un actor que acostuma a fer el paper de 'Chungo' a gairebé totes les seves produccions. "A la ficció està bé ser chungo, però en la vida real s'ha de ser bona persona, col·laborar i ser humil, gràcies als consells que em va donar la meva mare", diu Zahera.
"És una manera de rebobinar en la meva vida,. Jo ho dic al monòleg: tots tenim un monòleg dintre i una història que explicar sobre la nostra vida", afegeix. També parla molt dels seus inicis, i diu que va "començar en el teatre com un aficionat i mica en mica vas aprofundint en aquesta feina que és tant divertida".
Riure de Luis Zahera
"A la gent que està començat i que vol ser actor li recomano primer que tinguin un pla B, però també que tinguin fe, que siguin creatius, i no abandonin mai", diu respecte a la gent que està introduint-se en el món de l'espectacle.
A més, tot i que gairebé sempre fa el paper de chungo, a ell li agradaria fer una pel·lícula d'amor i de "morrearse mucho". "Als meus 60 anys crec que seria un gran producció si poguès fer-la", afegeix.
"La gent de Barcelona no es pot perdre Chungo perquè agrada molt veure a una persona fer ridícul, i el que faig és possar en ridícul a Luis Zahera", conclou.