L'OPA del BBVA-Sabadell oferiria avantatges econòmiques per a Madrid

Madrid sortiria guanyant. Aquesta és una lectura ràpida però afiniada del posicionament del Cercle d'Economia sobre l'OPA del BBVA al Sabadell. L’entitat catalana va participar de la Consulta Pública oberta pel Ministeri d’Economia per recollir les opinions d’entitats empresarials i de la pròpia ciutadania. Amb una perspectiva autonòmica, s’ha posicionat a favor de bloquejar l’operació. Reclamen, principalment, que es preservi l’equilibri territorial, un criteri d’interès general recollit a la constitució. Amb l'OPA, diu el director general del Cercle, Miquel Nadal, "només es posa en perill el finançament de les empreses espanyoles, sinó que també s’eixamplaria el procés de centralització econòmica cap a Madrid". Ell mateix ha remarcat que aquests processos de centralització, en el cas del sector financer, també "arrosseguen" el trasllat d'altres serveis, com l'auditoria o assessorament legal.

Com a remei, van completar el formulari defensant el Banc Sabadell com una entitat independent. Més enllà de l’interès general, hi ha una qüestió prèvia de competència que la CNMC va donar per bona exigint al banc basc certes garanties. Un informe que, a ulls del Cerlce, és insuficient. Conlouren que els haurien d’haver obligat a desfer-se de part del seu negoci o directament desautoritzar l’operació. Recordem que a hores d’ara el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, està estudiant si elevar el cas al consell de ministres o si, per contra, rebutja l’operació.

"No és en contra del BBVA, sinó que és una nota a favor de l'interès general i la competència", ha dit el president del Cercle, Jaume Guardiola.