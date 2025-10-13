L'OPA del BBVA al Sabadell: quines estratègies comunicatives han seguit els dos bancs?

En aquest procés, les dues entitats implicades —el BBVA i el Sabadell— han adoptat estratègies comunicatives diferents. No és el mateix ser el banc que impulsa l’OPA que ser el que és susceptible de ser comprat. “El BBVA ha apostat per adreçar-se als accionistes del Sabadell i convèncer-los que amb la unió hi sortirien guanyant”, explica l’expert en comunicació Agustín Rodríguez. Per contra, el Sabadell ha mantingut en tot moment un missatge d’unitat i de continuïtat en la feina, confiant en el creixement del seu banc sense necessitat d’una absorció.
“En la recta final del procés, els dos bancs han deixat de banda les xarxes i s’han centrat en els mitjans tradicionals”, assenyala Rodríguez. Ho justifica explicant que “la decisió final recau en els accionistes i aquests, generalment, tenen més de cinquanta anys”. També destaca que el missatge transmès a través dels mitjans aporta “més credibilitat i seriositat”.