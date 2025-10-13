COMUNICACIÓ

L'OPA del BBVA al Sabadell: quines estratègies comunicatives han seguit els dos bancs?

A 'La Brúixola' ens visita l'expert en comunicació Agustín Rodríguez. Analitzarem de quina manera han arribat a la població les dues institucions i l'evolució del seu missatge

Redacción

Barcelona |

En aquest procés, les dues entitats implicades —el BBVA i el Sabadell— han adoptat estratègies comunicatives diferents. No és el mateix ser el banc que impulsa l’OPA que ser el que és susceptible de ser comprat. “El BBVA ha apostat per adreçar-se als accionistes del Sabadell i convèncer-los que amb la unió hi sortirien guanyant”, explica l’expert en comunicació Agustín Rodríguez. Per contra, el Sabadell ha mantingut en tot moment un missatge d’unitat i de continuïtat en la feina, confiant en el creixement del seu banc sense necessitat d’una absorció.

“En la recta final del procés, els dos bancs han deixat de banda les xarxes i s’han centrat en els mitjans tradicionals”, assenyala Rodríguez. Ho justifica explicant que “la decisió final recau en els accionistes i aquests, generalment, tenen més de cinquanta anys”. També destaca que el missatge transmès a través dels mitjans aporta “més credibilitat i seriositat”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer