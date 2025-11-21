L'oli es presenta al cor de la capital catalana

Les pluges, els temporals i fins i tot les pedregades han marcat una campanya desigual per als productors d’oli d’oliva a Catalunya. Mentre al Baix Ebre i al Montsià la Dana ha deixat un balanç negatiu, i a l’Alt Camp les pedregades han fet estralls —tal com denunciava fa uns dies Unió de Pagesos—, altres zones com Artesa de Segre o el Priorat celebren "una collita molt bona" que els permet deixar enrere anys de sequera.
Tot plegat, en un moment en què els productors, com Jordi Macià (Olis Macià) i Núria Bru Pellejà (Cooperativa de Cabacés), reconeixen que "els costos de producció s’han encarit", però no es preveuen grans increments en el preu final de l’oli. Amb optimisme, celebren que "Barcelona es converteixi en aparador" d’un sector que lluita per mantenir-se fort davant les adversitats climàtiques.
Aquest contrast arriba just quan Barcelona es prepara per convertir-se en l’epicentre del món oleícola. Del 21 al 23 de novembre, la plaça Catalunya acollirà el primer Mercat de l’Oli Nou de Catalunya, una iniciativa que vol apropar l’oli d’oliva verge extra al públic urbà i posar en valor el sector oleícola català en l’any que ostentem la distinció de Regió Mundial de la Gastronomia.
Durant tres dies, més de 50 productors procedents de 21 comarques presentaran el seu oli nou —el primer raig de la temporada— en un espai obert i gratuït. Els visitants podran descobrir, tastar i comprar aquest producte tan preuat, així com gaudir de 20 sessions de cuina en directe i tallers amb noms reconeguts com Ada Parellada, Iolanda Bustos o Oriol Balaguer. A més, hi haurà una carpa dedicada a la gastronomia de proximitat i als vins novells.
Horaris del Mercat:
Divendres: de 15 h a 20 h
Dissabte i diumenge: de 10 h a 20 h
Una cita imprescindible per conèixer, tastar i valorar l’oli d’oliva verge extra català.